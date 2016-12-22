В стройхолдинге «Империо групп» ввели процедуру наблюдения из-за долгов

Процедуру наблюдения в связи с долгами ввели в строительном холдинге «Империо групп». Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы. Также процедуру наблюдения ввели в отношении входящего в холдинг застройщика коммерческого и социального столичного жилья «Империо-Гранд».

Суд решил ввести процедуру наблюдения в «Империо групп» 18 июля по заявлению компании «Делита», которой стройхолдинг задолжал 360 тыс. руб. Кредиторами холдинга также являются признанный банкротом в марте текущего года Внешпромбанк, Транскапиталбанк и банк «Хованский». Общий размер требований заемщиков к «Империо групп» оценивается в 3 млрд руб.

В материалах столичного правительство строительный холдинг ранее указывался как генеральный подрядчик строительства нескольких школ и жилого дома в Филевском парке. Президент холдинга Анна Резник в 2013 году в интервью газете «Персона» сообщала о том, что «Империо-групп» строила социальное жилье в районах Свиблово и Кунцево, а также в Зеленограде.

«Сейчас объемы сдаваемых нами инвестиционных и городских проектов распределяются в пропорции 50 на 50. Планируем участвовать в строительстве гостиниц» — отмечала тогда Резник.