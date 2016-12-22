В Ираке освободили последний подконтрольный ИГ крупный город

Город Талль-Афар, бывший последним крупным городом, находившимся под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), полностью освобожден от террористов. Об этом «РИА Новости» сообщил бригадный генерал и командир армейского подразделения армии Ирака «Найнава» Наджем Аль-Джабири.

Талль-Афар расположен в 80 км от Мосула. «В плане города ничего не осталось (захваченным), идет зачистка. Разве что район Аскари, но за пределами города» — заявил генерал. Он отметил, что ИГ все еще контролирует населенный пункт Аль-Айадия к северу от Талль-Афара. Иракские военнослужащие намерены освободить его в течение двух дней.

Аль-Джабери подчеркнул, что иностранные наемники ИГ и их семьи сбежали из атакованного города. «Мы наблюдали в последние дни, что иностранцы из ИГ вместе со своими семьями ушли в деревню вглубь пустыни» — уточнил генерал. Он также выразил мнение, что потерпевшие поражение боевики ИГ в Сирии могут вновь вернуться в Ирак. «Мы боимся того, что поражения ИГ в Сирии подтолкнут террористов вновь вернуться к нам (в Ирак)», — посетовал генерал.

Вместе с тем, он заявил, что террористы не смогут вернуться в Мосул, пока ее жители поддерживают правительство страны. «Мы оставили связь между силами безопасности и гражданами и между силами безопасности и правительством с другой стороны. Если такая связь сохранится, то ИГ не вернется. И если честно, люди абсолютно против их понятий», — считает генерал.

Операция по освобождению Талль-Афара при поддержке авиационных сил международной коалиции во главе с США началась 20 августа. Ранее, 15 августа, военные Ирака сообщили о начале бомбардировок по окруженным в Талль-Афаре боевикам.