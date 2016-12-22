Жертвой урагана «Харви» в США стал один человек

По меньшей мере один человек погиб в городе Рокпорт, штат Техас, в результате обрушившегося на юго-восточное побережье США урагана «Харви». Об этом сообщает телеканал CNN.
«Мы не знали об этом до сегодняшнего дня» — заявил телеканалу окружной судья Берт Миллс. По его словам, человек погиб ночью 26 августа во время пожара в своем доме. Спасатели, прибывшие на место происшествия, не смогли вовремя оказать помощь находившемуся в горящем доме человеку. Сейчас власти разыскивают родных погибшего.
Ранее, 26 августа, сообщало о десяти пострадавших в Рокпорте от урагана «Харви».
По данным телеканала ABC, ураган повредил здания в городе. В соседнем городе Корпус-Кристи с населением в 320 тыс. человек ураган оборвал линии электропередач и лишил электричества 155 тыс. человек.
Изначально урагану «Харви» присвоили четвертую категорию мощности (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона). Спустя три часа после начала стихийного бедствия скорость ветра снизилась с 208 км/ч до 200 км/ч и эксперты понизили уровень мощности до третьей категории. По информации телеканала, ураган направляется на северо-запад США со скоростью 9,6 км/ч.
Ураган «Харви» стал самым мощным за последние 12 лет. Скорость урагана достигает 178-208 км/ч. В результате этого ураган может «вырывать с корнем деревья и срывать крыши домов», отмечал Reuters. Президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за обрушившегося на штат урагана. Около 10 тыс. человек были эвакуированы из прибрежных районов Техаса.