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Посол США в России объяснил приостановку выдачи виз россиянам
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Посол США в России объяснил приостановку выдачи виз россиянам
Политика, 26 авг, 23:53
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Посол США в России объяснил приостановку выдачи виз россиянам

Посол США в России Джон Теффт сообщил, что приостановка выдачи американских виз россиянам является не местью на решение России сократить количество американского дипперсонала в стране, а результатом этого решения. Об этом он заявил в видео, размещенном в Twitter посольства США в России.

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава» — отметил Теффт. По его словам, из-за сокращения штата посольство вынуждено «перераспределять кадровые ресурсы для решения ряда задач».

Посольство США в России 21 августа сообщило о приостановке выдачи виз для россиян до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в других областях страны. В посольстве объяснили такой шаг ограничением численности сотрудников дипмиссии США в России.

В ответ в Министерстве иностранных дел России заявили, что США хотят «вызвать недовольство» россиян сложностями, возникшими «якобы из-за сокращения» сотрудников американской дипмиссии и призвали «не наводить тень на плетень». В МИДе также объяснили проблему с выдачей виз тем, что штат посольств «недостаточно эффективно» работает.

В заявлении пресс-секретаря дипмиссии США в России Марии Олсон, поступившем в РБК, говорилось, что граждане России смогут получить американские визы в любой стране мира.
Теги: Россияне , Джон Теффт , американские визы , посольство США в России
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