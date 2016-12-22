Посол США в России объяснил приостановку выдачи виз россиянам

Посол США в России Джон Теффт сообщил, что приостановка выдачи американских виз россиянам является не местью на решение России сократить количество американского дипперсонала в стране, а результатом этого решения. Об этом он заявил в видео, размещенном в Twitter посольства США в России.

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава» — отметил Теффт. По его словам, из-за сокращения штата посольство вынуждено «перераспределять кадровые ресурсы для решения ряда задач».

Посольство США в России 21 августа сообщило о приостановке выдачи виз для россиян до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в других областях страны. В посольстве объяснили такой шаг ограничением численности сотрудников дипмиссии США в России.

В ответ в Министерстве иностранных дел России заявили, что США хотят «вызвать недовольство» россиян сложностями, возникшими «якобы из-за сокращения» сотрудников американской дипмиссии и призвали «не наводить тень на плетень». В МИДе также объяснили проблему с выдачей виз тем, что штат посольств «недостаточно эффективно» работает.