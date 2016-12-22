«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку в Брюсселе
Политика, 23:32
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за атаку в Брюсселе
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в Брюсселе, в ходе которого мужчина, вооруженный ножом, напал на бельгийских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство Amaq.
«Напавший с ножом на солдат в Брюсселе является боевиком ИГ и совершил теракт в ответ на призывы стран антитеррористической коалиции (к борьбе с терроризмом)» — цитирует Reuters заявление Amaq.
Вооруженный ножом выходец из Сомали 25 августа в 22:15 мск с криками «Аллаху Акбар!» напал на военный патруль на бульваре Эмиля Жакмана в центре Брюсселя. По данным журналиста Walla News, мужчина был вооружен мачете.
В результате атаки двое солдат получили легкие ранения. Сам нападавший был серьезно ранен ответным огнем военных и госпитализирован. Спустя час он скончался в больнице. По данным бельгийской прокуратуры, сомалийцу 30 лет и он не был замечен в связях с исламистами. В прокуратуре Бельгии также назвали произошедшее терактом.