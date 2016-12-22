Саакашвили заявил о желании «барыг» из Киева обвинить его в госперевороте

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что власти Украины и Грузии готовятся предъявить ему новое обвинение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии», — утверждает он. По словам Саакашвили, Грузия и Украина пообещали украинскому президенту Петру Порошенко выдвинуть ему обвинение до 10 сентября.

По его мнению, Порошенко и Генеральная прокуратура Украины «нужны юридические основания для задержания [Михаила Саакашвили] при пересечении [украинской] границы». Экс-президент Грузии отметил, что попытка государственного переворота является «чисто политической статьей, которая так смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованости всех дел». «Но для барыг, пожалуй, все средства подходящие», — заключил он.

Накануне, 25 августа, генерального директора телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия вызвали на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ), сообщает «Новости-Грузия». По информации агентства, ​его собираются допросить по делу, которое было начато после распространения в интернете аудиозаписей разговора Гварамии с Саакашвили, а также бывшим секретарем Совбеза Грузии, а ныне депутатом парламента от партии «Европейская Грузия » Гигой Бокерия.

Записи были опубликованы в 2015 году, «речь в них шла о планировании силового развития событий вокруг «Рустави-2», которая является объектом судебного разбирательства», пишет агентство. После появления записей было возбуждено дело по статье «заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии», уточняет «Новости-Грузия».

Бокерия также был вызван на допрос в СГБ. В свою очередь, депутат обвинил СГБ в выполнении «политического заказа» основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. «Сегодня утром со мной связались и, как я понял из телефонного разговора, речь идет о так называемом государственном перевороте. Это политический заказ. Это та проблема, которая еще раз показывает, что должно измениться в этой стране. Это правление режима Иванишвили, который тратит наш общий ресурс на такие вещи», — цитирует информагентство слова Бокерии.