Минэнерго рассказало о последствиях пожара на ТЭЦ в Новосибирске

Министерство энергетики рассказало о последствиях возгорания, которое произошло на территории ТЭЦ-2 в Новосибирске. Основное оборудование станции, находившееся в работе, повреждено не было, сообщается на сайте ведомства.

В Минэнерго отметили, что на новосибирской ТЭЦ-2 было зафиксировано возгорание трансформатора Т-6, который «был включен на холостой ход опробования после ремонта». Первая и вторая шины 110 кВ и единственный находившийся в работе турбогенератор ТГ-3 отключились действием защит, говорится в сообщении.

«Энергоснабжение собственных нужд восстановлено в полном объеме. Рисков нет», — подчеркнули в ведомстве. В Минэнерго добавили, что в настоящее время производится запуск генерирующего оборудования.

Пожар на территории ТЭЦ-2 произошел ранее 26 августа. Очевидцы тогда рассказали о двух хлопках, которые прозвучали перед тем, как началось возгорание. В то же время «5 канал» сообщал, что причиной пожара стало возгорание масла в трансформаторе.

«В емкости горело масло. Ограждение бетонными стенами, выполненное на ТЭЦ, не позволило огню распространиться за пределы подстанции», — говорится в сообщении главного управления МЧС по Новосибирской области. В тушении огня участвовали 76 человек и 20 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 21:18 по местному времени (17:18 мск), а в 22:05 (18:05 мск) огонь удалось ликвидировать. В результате случившегося никто не пострадал.

В результате аварии произошло временное частичное отключение электроснабжения 946 объектов в Ленинском районе Новосибирска, в настоящий момент оно восстановлено, добавили в МЧС.