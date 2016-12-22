Российские гребцы столкнулись с проблемой получения американских виз

Участие 18 членов российской сборной по академической гребле в чемпионате мира находится под вопросом, поскольку они пока не получили американские визы, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Собеседование на получение виз было назначено на 23 августа, но его перенесли на неопределенное время. 18 гребцов до сих пор не получили необходимые документы», — сказали в ФГСР.

В состав российской сборной вошли 38 спортсменов. Турнир пройдет в Сарасоте, штат Флорида, в период с 24 сентября по 2 октября.

Ранее, 21 августа, посольство США в России заявило, что приостановит выдачу виз гражданам России до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах. Такое решение было принято в связи с сокращением числа сотрудников дипмиссий, которое произошло по решению МИДа России, пояснили в американском посольстве.

В МИДе в ответ на это решение заявили, что Вашингтон хочет «вызвать недовольство» россиян сложностями, которые возникли «якобы из-за сокращения» штата в американских представительствах. По мнению ведомства, проблема заключается в том, что визовые подразделения представительств США работают «недостаточно эффективно».