В Новосибирске произошел пожар на ТЭЦ

В Новосибирске произошло возгорание трансформатора на ТЭЦ-2. В результате пожара часть города оказалась обесточена

На территории ТЭЦ-2 в Новосибирске произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС. Очевидцы произошедшего говорят о двух прозвучавших перед этим хлопках.

В МЧС уточнили, что в тушении пожара задействованы 18 единиц техники.

Портал «НГС. Новости» со ссылкой на очевидцев сообщает о двух взрывах на территории ТЭЦ. В то же время «5 канал» опровергает информацию о взрывах. По данным телеканала, причиной произошедшего стало возгорание масла в трансформаторе. Сообщения о пострадавших в результате инцидента отсутствует. По информации портала, после пожара несколько улиц города оказались обесточены.

Свидетели опубликовали видео с места пожара в Twitter.

В сообщении группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» утверждается, что проезд в районе ТЭЦ перекрыт экстренными службами. Без света остается несколько районов города.