Под Волгоградом из села эвакуировали 500 человек из-за степного пожара

В Волгоградской области в селе Оленье экстренные службы эвакуировали около 500 человек из-за продолжающихся природных пожаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Росгвардии.
Людей из села Оленье вывозили в ночь на 26 августа, уточнил он. Кроме того, из оздоровительного лагеря «Дубок» в селе Песковатка было эвакуировано порядка 160 детей, отметил представитель ведомства. «На данный момент сотрудники Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка на улицах села Песковатка Дубовского района Волгоградской области», — добавил он.
Ранее также было решено эвакуировать Екатериновку, пишет агентство.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 24 августа заявил, что причиной масштабных природных пожаров в регионе мог стать поджог. «Есть предположение целенаправленных поджогов. Есть заинтересованность — земельные вопросы, сокрытие каких-то своих недоработок», — говорил он.
Глава региона также отмечал, что пожары угрожали 40 населенным пунктам, в которых проживают порядка 12 тыс. человек. Власти тогда подготовились к эвакуации 5 тыс. граждан.
Ранее, 22 августа, из-за пожара эвакуировали свыше 600 человек из хутора Моховской.