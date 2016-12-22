Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,13 58,67 EUR Нал. 70,19 69,62 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей
Лента новостей
Глава ДНР провозгласил Донецк городом-героем 17:23, Политика Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» 17:11, Политика На митинге «За свободный интернет» полиция задержала трех человек 17:00, Политика В Белоруссии на 15 суток арестовали экс-кандидата в президенты 16:37, Политика В Новой Москве две девушки выпали с балкона 16:34, Общество Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера на Гран-при Бельгии 16:32, Спорт Мужчина с ножом напал на прохожих в Марселе 16:13, Общество В Петербурге закрыли одну из станций метро из-за бесхозного предмета 16:10, Общество Военное командование ДНР обвинило Украину в срыве «школьного перемирия» 15:45, Политика МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве 15:36, Общество Британская полиция рассказала о наличии меча у нападавшего в Лондоне 15:06, Общество Как проверить лояльность своего работодателя 15:01, Партнерский материал Moody’s повысило суверенный рейтинг Украины до «положительного» 15:01, Экономика СКР попросил арестовать двух человек после падения автобуса в Черное море 14:42, Общество Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве депутата в Чечне 14:26, Политика Порошенко рассказал об успехах украинской авиации 14:06, Политика Медведев назначил Александра Албычева замглавой Федерального казначейства 13:46, Политика Работавших в посольстве США россиян примут в кадровый резерв МИД России 13:39, Политика Экс-глава МИД Абхазии рассказал о плане России объединить Сухум и Цхинвал 13:38, Политика Всех клиентов обанкротившейся Ted Travel разместили в отелях Антальи 13:04, Общество Посол Молдавии передал в Кишинев ноту об озабоченности России 12:43, Политика МЧС нашло тело 18-го погибшего при падении автобуса в море на Кубани 12:32, Общество Кадыров рассказал о плане по спасению российских детей из Ирака 12:14, Общество Китай запретил своим гражданам создавать новый бизнес в КНДР 12:01, Политика Организаторы боя опубликовали официальные гонорары Мейвезера и Макгрегора 11:47, Спорт Спасатели прекратили поиск пропавших на руднике «Мир» шахтеров 11:35, Общество Между Нью-Йорком и Нью-Джерси затонул танкер 11:19, Общество Леонид Слуцкий одержал вторую крупную победу в Англии 11:08, Спорт
Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей
Технологии и медиа, 17:38
0
Минобороны рассказало о материалах для строительства космических кораблей

На форуме «Армия —2017» Министерство обороны представило новые композитные материалы, сообщает «Интерфакс». Одной из возможных сфер их применения является космическая индустрия.

Представленные военными композиты могут эксплуатироваться при температуре до 400 градусов. Их разработчик, НПО «Унихимтек», предложил использовать эти материалы при строительстве пилотируемого космического корабля «Федерация». 

Материалы, созданные на основе фталонитрильных смол, не горят и не впитывают влагу. Благодаря этому военные также рассчитывают использовать их для хранения боеприпасов. Это позволит сохранить взрывчатые вещества от детонации, даже если они порядка четырех часов проведут при температуре порядка 400 градусов.

В середине августа «Роскосмос» сообщил подробности реализации программы по строительству пилотируемого космического корабля «Федерация»​. Согласно плану, его запуск с космодрома Восточный должен быть совершен к 2030 году.  До этого, в марте «Роскосмос» наметил первый испытательный запуск космического корабля на 2021 год. Вместо пилота в первом полете на борту «Федерации» планируется разместить робота.

Теги: Минобороны , Космос
Главное
Глава МИД Германии предупредил об угрозе «холодной войны 2.0» Политика
Материалы по теме
РКК «Энергия» рассказала о контракте на облет Луны космическими туристами Технологии и медиа
Китай предложил России участвовать в создании своей космической станции Технологии и медиа
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку