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Глава ДНР провозгласил Донецк городом-героем
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Глава ДНР провозгласил Донецк городом-героем
Украинский кризис, 17:23
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Глава ДНР провозгласил Донецк городом-героем

Донецку присвоили звание города-героя. Об этом в ходе заседания круглого стола интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Донецке заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Заслуженные тут в первую очередь люди, душа донецкая, гордая, цельная», — добавил он.

В декабре 2014 года Денис Пушилин, который тогда был вице-премьером Народного совета ДНР, заявлял о планах присвоить звание города-героя городу Иловайску в Донецкой области Украины.

«Никто из нас не ожидал, что будет такая война на уничтожение, что нас будут бомбить и уничтожать. Мы присвоим Иловайску статус города-героя», — говорил Пушилин.

Теги: Донецк , ДНР , Александр Захарченко , "Город-герой"
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