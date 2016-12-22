В Белоруссии на 15 суток арестовали экс-кандидата в президенты

В Белоруссии на 15 суток арестован оппозиционный лидер Николай Статкевич. Об этом сообщает портал «Хартия 97» со ссылкой на жену политика.
«Николая арестовали сегодня около 12 часов недалеко от дома, когда он шел на встречу. Уже на Окрестина. 15 суток. Осень близко...», — цитирует издание слова супруги оппозиционера.
По данным издания, арест связан с участием Статкевича в несанкционированной акции 3 июля в центре Минска. 8 августа после рассмотрения дела в заочном режиме суд назначил оппозиционеру наказание в виде 15 суток ареста. В то же время сразу после решения суда задерживать Статкевича правоохранительные органы не стали.
Николай Статкевич в 2010 году был одним из кандидатов на президентских выборов в Белоруссии. До 2005 года он был лидером Белорусской социал-демократической партии.