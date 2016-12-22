В Петербурге закрыли одну из станций метро из-за бесхозного предмета

В Санкт-Петербурге закрыли станцию метро «Василеостровская» из-за найденного бесхозного предмета на платформе. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение петербургского метрополитена.

Станцию закрыли с 15:35 мск, уточняет издание.

Как отмечает «Фонтанка», станцию «Василеостровская» также закрыли из-за обнаруженного бесхозного предмета накануне вечером, 25 августа. Поезда проезжали станцию без остановки, а всех пассажиров вывели из вестибюля.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на сообщение петербургского метрополитена сообщило, что станцию открыли в 16:06 мск.