Мужчина с ножом напал на прохожих в Марселе

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих во французском Марселе, ранив трех человек. Нападавшего задержали, речи о теракте пока не идет

Фото: Kamil Zihnioglu / AP

Во французском Марселе мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщает Le Point. В результате нападения пострадали три человека.

Издание отмечает, что по предварительной информации, атака была связана с попыткой ограбления. Мужчина с ножом был остановлен полицией, применившей против него электрошокер. 35-летний мужчина ранее неоднократно привлекался к ответственности за преступления криминального характера. В то же время газета La Provence​ утверждает, что нападавший после задержания был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую клинику.

Один из пострадавших получил ранения головы, двоим другим злоумышленник нанес удары в шею и спину. При этом все ранения являются легкими, пострадавшие уже выписаны из больницы.

Источник Le Figaro в полиции заявил, что мужчина при нападении не выкрикивал каких-либо «заявлений исламистского или террористического характера». Полиция не склонна рассматривать произошедшее как террористическую атаку, добавляет издание.

Накануне, 25 августа, мужчина с холодным оружием напал на полицейских в районе Букингемского дворца в Лондоне. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Как стало известно позднее у нападавшего при себе был меч длиной 4 фута (порядка 1,2 м) и во время атаки он выкрикивал «Аллах Акбар». Расследование инцидента было передано антитеррористическому отделу.