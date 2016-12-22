МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве

МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с усилением ветра в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно прогнозам Росгидромета, во второй половине дня и вечером 26 августа ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с, говорится в сообщении.

В МЧС предупредили москвичей, что в случае ухудшения погоды возможен повал деревьев, повреждение линий электропередач, а также повреждение рекламных конструкций, что может привести к пробкам и повреждению автомобилей.

Согласно сообщению на сайте Гидрометцентра, днем 26 августа температура воздуха составит 18-20 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Ранее, 23 августа, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК отметил, что погода в ближайшие дни испортится, поскольку «осень уже стоит на пороге». По его словам, из-за прохождения грозовых облаков над столицей может возникнуть «шквалистый ворот». Он может разгонять ветер до штормовых значений, отмечал Тишковец.