Британская полиция рассказала о наличии меча у нападавшего в Лондоне

Британская полиция рассказала, что напавший на правоохранителей у Букингемского дворца в Лондоне мужчина был вооружен четырехфутовым (1,2 м) мечом. Об этом сообщает Би-би-си.

Как рассказали в полиции, задержанный ими 26-летний мужчина размахивал четырехфутовым мечом и кричал «Аллах Акбар». Информацию о «мече» также передает Reuters. «Мой товарищ видел меч, равно как и окровавленного полицейского» — рассказал один из очевидцев нападения.

Ранее сообщалось, что 25 августа мужчина напал с ножом на полицейских около Букингемского дворца в Лондоне. Нападение произошло при попытке его задержания. Полицейские остановили мужчину, заметив, что он нес с собой нож. Как сообщает Би-би-си, нападавший оказался уроженцем города Лутон в графстве Берфордшир. Сейчас он находится под следствием. Нападение расследует антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

При задержании полицейские получили легкие ранения, госпитализация не потребовалась.

Вечером в пятницу, 25 августа, похожее нападение произошло в Брюсселе. Мужчина напал с ножом на патруль бельгийских военных. В результате нападения он получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Бельгийские власти квалифицировали нападение как теракт.



