Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве депутата в Чечне

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве депутата парламента Чечни Мухмада Асхабова, говорится в сообщении ведомства.
По информации СКР, Бастрыкин поручил следственному управлению СКР по Чеченской Республике задействовать «наиболее опытных сотрудников» для установления обстоятельств преступления и задержания подозреваемого. Как сообщили в ведомстве, создана оперативно-следственная группа, допрошено более 10 свидетелей и назначен ряд экспертиз. Как добавили в ведомстве, на месте преступления нашли гильзы калибра 7,62. «Следствие рассматривает различные версии совершенного убийства: одна из основных версий — убийство связано со служебной деятельностью депутата», — говорится в сообщении ведомства.
Депутат парламента Чечни Мухмад Асхабов 25 августа был расстрелян в автомобиле на дороге в Ачхой-Мартановском районе по пути из дома на работу. В результате обстрела машина потеряла управление и несколько раз перевернулась. Депутат скончался от полученных травм. СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия). Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил о «неполитическом» характере убийства депутата.
Мухмад Асхабов стал депутатом чеченского парламента от партии КПРФ в 2016 году. Ранее он работал на разных должностях в администрации Ачхой-Мартановского района Чечни, был первым замглавы администрации Сунженского муниципального района. В 2011 году он стал заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. В 2013–2014 годах он занимал пост министра имущественных и земельных отношений. В 2015 году в течение трех месяцев Асхабов был советником руководителя администрации главы Чечни.