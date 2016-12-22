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Порошенко рассказал об успехах украинской авиации
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Порошенко рассказал об успехах украинской авиации
Политика, 14:06
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Порошенко рассказал об успехах украинской авиации

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил украинских авиаторов с их профессиональным праздником. При этом он заявил, что на «украинских крыльях летает весь мир».

«Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной государства», — подчеркнул Порошенко.

На фото, приложенном к сообщению, запечатлен самолет Ан-124 «Руслан», разработанный в конструкторском бюро им. Антонова в 1970-х годах. До 2005 года он являлся самым грузоподъемным серийным самолетом в мире.

В начале августа во время празднования дня ВВС Украины Петр Порошенко прибыл на военный аэродром в Виннице на истребителе МиГ-29. Тогда глава государства занял в самолете место второго пилота.

Теги: авиация , Петр Порошенко
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