Всех клиентов обанкротившейся Ted Travel разместили в отелях Антальи

Российские туристы, которые приобрели туры обанкротившегося туроператора Ted Travel размещены в гостиницах Антальи, заявил губернатор города. Об этом сообщает ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь».

Как говорится в сообщении «Турпомощи», согласно информации, полученной от Министерства культуры и туризма Турции, представительства министерства в Анталии, а также Ассоциации отельеров провинции Анталья и Федерации Отельеров Турции, все туристы размещены в отелях города.

В «Турпомощи» подтвердили, что клиенты Ted Travel, которые испытали проблемы с заселением, вылетят в Россию четырьмя рейсами авиакомпании «Якутия» с 26 по 29 августа. Всего в Анталье находится 755 клиентов Ted Travel, 680 из которых воспользуются авиакомпанией «Якутия», а 75 отправит сам турорператор.



Ранее сообщалось, что Ростуризм пообещал вывезти первых российских отдыхающих из Антальи 26 августа.

О проблемах с заселением россиян, поехавших в Турцию туроператором Ted Travel, стало известно 23 августа. Позднее Ростуризм смог решить эту проблему. Однако Ted Travel 24 августа приостановил свою работу из-за невозможности исполнять обязанности перед клиентами. Было объявлено, что вывоз туристов из Антальи начнется 25 августа, но затем Ростуризм опроверг эту информацию. Общее число лишившихся поездок в Турцию россиян оценили в 7,5 тыс.





