Китай запретил своим гражданам создавать новый бизнес в КНДР

Власти Китая запретили своим гражданам создавать новый и расширять уже существующий бизнес в Северной Корее в рамках исполнения санкций ООН в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в официальном уведомлении Министерства коммерции Китая.

Согласно документу ведомства китайским гражданам и предприятиям запрещено в рамках исполнения резолюции СБ ООН № 2371 создавать новые и расширять существующие совместные предприятия.с китайским и иностранным капиталом. В министерстве отметили, что все заявки на расширение и создание предприятий в КНДР «не будут утверждены».

Китай в рамках принятой резолюции ООН в ответ на ядерные испытания КНДР 15 августа ввел экономические санкции против Пхеньяна. Пекин ограничил поставки из Северной Кореи каменного угля, железа, свинца, руд этих металлов, а также морепродуктов.

Санкции были введены резолюцией СБ ООН от 5 августа, согласно которой ограничения в отношении КНДР должны быть введены в течение месяца. По оценкам Госдепа США, в случае исполнения санкций государствами — членами ООН, Пхеньян должен потерять $1 млрд из своей внешнеторговой выручки.