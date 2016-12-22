NASA показало вид урагана «Харви» из космоса

Космическое агентство NASA опубликовало в YouTube видео, показывающее, как из космоса выглядит ураган «Харви», приближающийся к побережью Техаса. Съемки велись с Международной космической станции.

Запись показывает положение урагана на 17:15 25 августа по времени восточного побережья США (00:15 26 августа мск).

Видео: NASA

По оценкам синоптиков, «Харви» уже стал самым сильным ураганом в США с 2005 года. Ему была присвоена 4 категория мощности из 5. На момент приближения к побережью Техаса скорость ветра в урагане достигла 250 км/ч. Он вызывает волны высотой до 4 м.

В связи с ураганом президент США Дональд Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия. Из прибрежных районов штата были эвакуированы порядка 10 тыс. человек. По последним данным, из-за урагана уже пострадали не менее 10 человек.