В Красноярском крае микроавтобус опрокинулся в реку

Микроавтобус съехал в кювет, перевернулся и упал в реку Джебь на юге Красноярского края, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, ДТП произошло в Курагинском районе Красноярского края, на 169 км трассы «Саяны». Водитель микроавтобуса SsangYong, следовавшего по маршруту Кызыл — Иркутск, близ населенного пункта Кошурниково не справился с управлением и съехал в кювет. В результате микроавтобус перевернулся и упал в реку Джебь. В момент ДТП в микроавтобусе находилось 15 человек — 13 пассажиров и два водителя. Четверо пассажиров промокли и были отправлены в больницу.

По информации ТАСС, в медучреждение они были доставлены из-за переохлаждения.

Как сообщили в региональном управлении МВД, в результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия и выясняют наличие лицензии у водителоя на перевозку пассажиров.