Заместитель советника Трампа уволился из-за несогласия с Белым домом

Заместитель советника президента США Себастьян Горка подал в отставку сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Как отмечает Federalist Newspaper, Горка мотивировал свой уход «потерей ключевого элемента президентской кампании»,

Горка заявил, что «силы, которые не поддерживают обещания президента», стали «преобладать в Белом доме». «В результате лучшей и наиболее эффективный способ поддержать Вас, господин президент, делать это за пределами Дома народа», — сказал он.

Как сообщает Reuters, в Белом доме рассказали, что Горка «не уволился, но больше не работает в администрации».

Горка добавил, что, по его мнению, «ключевой элемент президентской кампании потерян», что стало очевидно после опубликования президентом США Дональдом Трампом сути новой стратегии в Афганистане. По его мнению, в программной речи Трампа «не определены стратегические условия победы, за которые мы боремся».

Горка работает с Дональдом Трампом с 2015 года. Он активно участвовал в его избирательной кампании, будучи политическим консультантом кандидата в президенты, являлся членом Группы стратегических инициатив в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп 22 августа в своем выступлении обнародовал новую американскую стратегию в Афганистане. В частности, он заявил, что США больше «не занимаются построением государств», а «убивают террористов». Также он предостерег от быстрого вывода американских войск из страны.

В конце июля, через десять дней после вступления в должность, администрацию президента СЩА покинул глава Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи.