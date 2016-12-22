Военный вертолет США разбился у берегов Йемена

Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение у берегов Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование США.

По данным военного ведомства, на борту вертолета находились шесть пассажиров, пять человек спасены, еще один пропал без вести. Крушение произошло в 32 км. от южного побережья Йемена в 19:00.

По факту крушения будет проведено расследование.

Ранее военный конвертоплан США потерпел крушение у восточного побережья Австралии. На борту конвертоплана находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое пропали без вести.





