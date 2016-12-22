Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,21 58,68 EUR Нал. 70,21 69,60 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Военный вертолет США разбился у берегов Йемена
Лента новостей
Нападение в центре Лондона расследует отдел по борьбе с терроризмом 06:47, Общество На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров 06:42, Общество Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в ДТП 06:07, Общество Ураган «Харви» у побережья США усилился до четвертой категории мощности 05:34, Общество Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана 05:28, Политика Трампа проинформировали о ракетных запусках КНДР 05:19, Политика Apple удалила все иранские приложения из своего магазина 04:48, Технологии и медиа Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии 04:04, Общество Мадуро заявил о возможном закрытии ​Citgo Petroleum из-за санкций США 03:14, Политика Структура Мордашова собралась купить российско-финляндскую клинику 02:27, Бизнес Очевидец рассказал о людях на крыше упавшего в море на Кубани автобуса 01:44, Общество КНДР запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японии 01:34, Политика В Брюсселе к полицейскому участку подбросили коктейль Молотова 01:12, Общество В Новгороде найдена берестяная грамота XV века с челобитной 00:42, Общество Кадыров заявил о неполитическом характере убийства депутата в Чечне 00:40, Политика На Техас обрушится самый мощный за последние 12 лет ураган 00:15, Общество Прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом 25 авг, 23:59, Политика Мужчина с ножом ранил двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне 25 авг, 23:47, Общество Белый дом исключил применение силы против Венесуэлы в «ближайшее время» 25 авг, 23:40, Политика Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве 25 авг, 23:03, Общество В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных 25 авг, 22:36, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 25 авг, 22:32, Партнерский материал Власти Москвы рассказали о планах модернизации ВДНХ за 22 млрд руб. 25 авг, 22:27, Бизнес Самые известные жертвы группировки «Шалтай-Болтай» 25 авг, 22:18, Фотогалерея  СМИ сообщили о найме бывших агентов КГБ для защиты лидера КНДР 25 авг, 22:11, Политика СМИ узнали о бегстве экс-премьера Таиланда в ОАЭ 25 авг, 22:02, Политика В Генштабе рассказали о численности и тактике воюющих в Сирии боевиков 25 авг, 21:44, Политика МИД обвинил «бойцов пера и микрофона» в шумихе вокруг учений «Запад» 25 авг, 21:31, Политика
Военный вертолет США разбился у берегов Йемена
Общество, 07:14
0
Военный вертолет США разбился у берегов Йемена

Вертолет вооруженных сил США потерпел крушение у берегов Йемена. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование США.

По данным военного ведомства, на борту вертолета находились шесть пассажиров, пять человек спасены, еще один пропал без вести. Крушение произошло в 32 км. от южного побережья Йемена в 19:00.

По факту крушения будет проведено расследование.

Ранее военный конвертоплан США потерпел крушение у восточного побережья Австралии. На борту конвертоплана находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое пропали без вести.


 

Теги: США , авиапроисшествие , ВВС США , Вертолет
Главное
Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана Политика
Материалы по теме
МАК назвал причину крушения вертолета Ми-8 на Ямале Общество
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области Общество
СМИ сообщили о предварительных причинах крушения вертолета под Анапой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку