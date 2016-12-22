Нападение в центре Лондона расследует отдел по борьбе с терроризмом

На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров

Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в ДТП

Ураган «Харви» у побережья США усилился до четвертой категории мощности

Трамп ввел в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана

Трампа проинформировали о ракетных запусках КНДР

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Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии

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Очевидец рассказал о людях на крыше упавшего в море на Кубани автобуса

КНДР запустила несколько ракет малой дальности в сторону Японии

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На Техас обрушится самый мощный за последние 12 лет ураган

Прокуратура Бельгии назвала атаку в Брюсселе терактом

Мужчина с ножом ранил двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне

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В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных

О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности

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СМИ узнали о бегстве экс-премьера Таиланда в ОАЭ

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