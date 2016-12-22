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На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров
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На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров
Общество, 06:42
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На Сахалине ФСБ отпустила двух подозреваемых в коррупции министров

Двух сахалинских министров и заместителя министра, подозреваемых в коррупции, отпустили из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области Елену Гах, министра сельского хозяйства области Михаила Кузьменко и его первого заместителя Тамару Муленкову задержали в марте. Их подозревают в передаче 1 млрд руб. бюджетных денег коммерческому предприятию «Грин-Агро Сахалин».

По данным агентства, им изменена мера пресечения на подписку о невыезде. «В рамках предварительного следствия допрошены ключевые свидетели. Необходимость дальнейшего нахождения указанных должностных лиц под домашним арестом отсутствует», — заявили в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела в отношении Гах, Кузьменко и Муленковой завершается.

По версии следствия, в начале 2016 года Гах передала средства, выделенные из бюджета на строительство животноводческого комплекса, частному коммерческому предприятию «Грин-Агро Сахалин». Из выделенных 2,2 млрд руб. предприятию был переведен 1 млрд руб. под 0,5% годовых сроком на 15 лет.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко при этом заявлял, что схема получила все «необходимые согласования», а сами деньги были использованы «только на установленные цели» и «возвращены в бюджет».

Теги: Сахалин , УФСБ , Коррупция
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