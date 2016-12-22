Власти Кубани объявили 26 августа днем траура по погибшим в ДТП

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал глав городов и райнов Кубани провести траурные мероприятия 26 августа по погибшим в ДТП с автобусом. Об этом говорится на сайте администрации региона.

В том числе губернатор отменил развлекательные мероприятия и передачи телерадиокомпаний и организаций культуры, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 25 августа. Машина с рабочими компании «Таманьнефтегаз» выехала на пирс и упала в море. В результате инцидента погибли 17 человек, еще 33 человека пострадали. Один человек объявлен пропавшим без вести.

Как рассказал телеканалу ВГТРК-Кубань очевидец Иван Рожнев, несколько рабочих перед падением автобуса в море находились на крыше. «Они уже, видимо, пытались что-то предпринять, прыгать», — рассказал Рожнев.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).