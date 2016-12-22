Трампа проинформировали о ракетных запусках КНДР

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован об очередном запуске баллистических ракет КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ABC News.
«Дональд Трамп был информирован. Он следит за ситуацией», — сказала пресс-секретарь.
Утром 26 августа Северная Корея запустила в сторону Японии несколько баллистических ракет малой дальности. Ракеты пролетели около 250 км в северо-восточном направлении. Как сообщает японское агентство 47news со ссылкой на источники, запуск ракет мог проводиться в рамках военных учений в КНДР.
Пентагон заявил, передает Reuters, что Пхеньян запустил три баллистических ракеты малой дальности, одна из которых взорвалась «почти сразу» после запуска, а две другие пришли в негодность во время полета. По данным военного ведомства, ракетные пуски не угрожали ни Японии, ни острову США Гуам.