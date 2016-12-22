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Apple удалила все иранские приложения из своего магазина
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Apple удалила все иранские приложения из своего магазина
Технологии и медиа, 04:48
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Apple удалила все иранские приложения из своего магазина

Компания Apple Inc. удалила все иранские мобильные приложения из онлайн-магазина App Store, сообщает Associated Press.

Представитель компании Digikala, являющейся крупнейшим в Иране сайтом электронной коммерции, уточнил, что приложения не доступны уже более 10 дней. По мнению представителя, ограничения связаны с «новым типом санкций» США против Ирана.

В ответ на решение Apple министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что компания «должна уважать» своих иранских потребителей. Министр также предположил, что удаление приложений связано с американскими санкциями.

«IT-технологии должны быть использованы для того, чтобы делать жизнь людей лучше и комфортнее, а не для того, чтобы быть инструментом для дискриминации других стран», — написал Джахроми. В сети также появился хештег «StopRemovingIranianApps» (прекратите удалять иранские приложения).

Apple не ответила на запрос Associated Press.

Ранее на удаление приложений из App Store пожаловался Китай. Как сообщала газета The Wall Street Journal, компанию обвинили в монопольном поведении.

Теги: США , Apple , Санкции
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