Мадуро заявил о возможном закрытии ​Citgo Petroleum из-за санкций США

Санкции США могут привести к закрытию оператора американских НПЗ Citgo, который принадлежат венесуэльской PDVSA, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ранее «дочка» «Роснефти» получила залоговые права на 49% акций Citgo

Николас Мадуро (Фото: Marco Bello / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США могут привести к вынужденному закрытию американского оператора нефтеперерабатывающих заводов Citgo Petroleum («дочка» венесуэльской госкомпании PDVSA). Об этом Мадуро сообщил в ходе рабочей встречи с кабинетом правительства, передает Reuters.

По словам Мадуро, американский президент Дональд Трамп фактически постановил закрыть Citgo. «Санкции влияют на поставки нефти в США, потому что они различными путями мешают реализации платежей», — пояснил глава Венесуэлы. Кроме того, по мнению Мадуро, новые санкции США призваны подтолкнуть страну к дефолту.

«Народ Венесуэлы будет реагировать с достоинством и твердостью против империалистических посягательств, обеспечивая экономический суверенитет страны», — добавил Мадуро. Как сообщает латиноамериканский телеканал TeleSUR, президент призвал американские компании, которым «Венесуэла продает нефть», собраться на «срочную встречу», чтобы найти решение ситуации, которую создал указ Трампа.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы 25 августа. В результате новых санкций запрещены сделки с новыми выпусками гособлигаций Венесуэлы, а также ценными бумагами, выпущенными государственной нефтяной компании PDVSA. Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима» Мадуро, в том числе подавление свободы слова и арест оппозиционеров.

«Роснефть» тесно контактирует с PDVSA, но по мнению пресс-секретаря российской нефтекомпании Михаила Леонтьева, США сами пострадают от своих же собственных санкций. Большая часть американских НПЗ построены для работы с тяжелой венесуэльской нефтью. Свою собственную легкую нефть WTI США большей частью отправляют на экспорт. Леонтьев отметил, что «Роснефть» продолжит работать с Венесуэлой, несмотря на усиление санкций против нее.

Citgo Petroleum — американское подразделение PDVSA, которое управляет НПЗ, трубопроводами и терминалами в США. В январе канадская Crystallex обвинила «дочку» «Роснефти» Rosneft Trading S.A. в получении «мошенническим путем» залоговых прав на 49,9% акций Citgo. По данным Crystallex, акции могли быть обеспечением кредита на $1,5 млрд от «Роснефти» в пользу PDVSA.