Структура Мордашова собралась купить российско-финляндскую клинику

Структура Unifirm Limited основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова намерена приобрести российско-финляндскую клинику «АВА-ПЕТЕР» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
По данным ведомства, ФАС получила ходатайство от зарегистрированной на Кипре инвестиционной компании Unifirm Limited о покупке 100% клиники. Антимонопольная служба рассмотрит заявку в течение 30 дней.
В «Северстали» отказались комментировать ТАСС сделку, однако источник издания подтвердил, что через Unifirm Limited Мордашов владеет акциями «Северстали».
Клиника «АВА-ПЕТЕР» основана в 1996 году, занимается лечением мужского и женского бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий, говорится на сайте медучреждения. «АВА-ПЕТЕР» управляет федеральной сетью клиник.
В прошлом году РБК-Петербург со ссылкой на источников сообщал, что клиника ищет стратегического инвестора для расширения сети клиник. Еще один источник сообщал РБК о желании владельцев «АВА-Петер» выставить на продажу почти весь бизнес — не менее 95% — за $150 млн.