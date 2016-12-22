В Брюсселе к полицейскому участку подбросили коктейль Молотова
Общество, 01:12
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В Брюсселе к полицейскому участку подбросили коктейль Молотова
Неизвестный подбросил коктейль Молотова к входной двери полицейского участка в Брюсселе. Об этом со ссылкой на представителей полиции сообщает газета Le Soir.
По данным газеты, атаковавший успел сбежать, в настоящее время полиция проводит его поиски. Как сообщил мэр города Филипп Клоуз, случившееся не имеет отношения к нападению на военных в центре города, произошедшему несколькими часами ранее.
Нападение на военных произошло вечером 25 августа. Мужчина, вооруженный ножом, напал на военный патруль в центре бельгийской столицы на бульваре Эмиля Жакмана. Двое полицейских получили незначительные ранения, нападение было квалифицировано как теракт. При нападении мужчина был серьезно ранен, он скончался в больнице.