Белый дом исключил применение силы против Венесуэлы в «ближайшее время»

Администрация США не будет применять военную силу в отношении Венесуэлы «в ближайшее время». Об этом журналистам рассказал советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает The Hill.

«С точки зрения применения военных или других мер, мы не рассматриваем применение только военных, только дипломатических или только экономических возможностей. Мы стараемся объединить эти элементы вместе», — сказал Макмастер.

По словам советника президента, Вашингтон продолжает разрабатывать различные варианты действий с учетом того, как будет развиваться ситуация в Венесуэле. При этом, как отметил Макмастер, Белый дом планирует согласовывать свои действия с «партнерами» в регионе.

«И никаких военных действий не предвидится в ближайшем будущем», — добавил советник.

​О возможности разрешения венесуэльского конфликта путем военного вмешательства США говорил американский президент Дональд Трамп. Он пояснял, что обеспокоен гибелью граждан в Венесуэле в ходе столкновений сторонников главы страны Николоса Мадуро с оппозицией. Мадуро в свою очередь охарактеризовал заявление Трампа как «агрессивное и несоразмерное», а также объявил проведение военных учений в стране в конце августа.

В Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с противостоянием Николоса Мадуро и его сторонников с оппозицией. Во время уличных столкновений за последние четыре месяца погибли уже более 120 человек. Кроме того, по данным ООН, свыше 5 тыс. человек были задержаны местными властями.