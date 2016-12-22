Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,22 58,69 EUR Нал. 70,20 69,53 USD Бирж. 58,57 -0,59 EUR Бирж. 69,86 +0,03 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,34 +0,40% DJIA 21818,11 +0,16% Nasdaq 6265,31 -0,10% FTSE 7401,46 -0,08%
Власти Москвы рассказали о планах модернизации ВДНХ за 22 млрд руб.
Лента новостей
О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 22:32, Партнерский материал Власти Москвы рассказали о планах модернизации ВДНХ за 22 млрд руб. 22:27, Бизнес Самые известные жертвы группировки «Шалтай-Болтай» 22:18, Фотогалерея  СМИ сообщили о найме бывших агентов КГБ для защиты лидера КНДР 22:11, Политика СМИ узнали о бегстве экс-премьера Таиланда в ОАЭ 22:02, Политика В Генштабе рассказали о численности и тактике воюющих в Сирии боевиков 21:44, Политика МИД обвинил «бойцов пера и микрофона» в шумихе вокруг учений «Запад» 21:31, Политика В деле о взрыве в Киеве появился подозреваемый 21:27, Общество «Зенит» подпишет контракт с защитником «Валенсии» 21:24, Спорт Bloomberg узнал об увеличении госрасходов на 100 млрд руб. перед выборами 21:07, Экономика МВД нашло пытавшихся купить сгоревшие дома в Ростове-на-Дону риелторов 21:03, Общество Киев пообещал до конца года подать в ВТО новый иск против России 20:54, Политика Столичного бизнесмена обвинили в хищении более 2 млрд руб. из Сбербанка 20:44, Общество Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме 20:31, Общество Леонтьев сравнил санкции Трампа против Венесуэлы с поведением Штирлица 20:25, Политика ГАЗ выплатит семьям убитых рабочих по 2,6 млн руб. 20:13, Общество Финансовые результаты строительной отрасли упали более чем на 60% 20:12, Экономика На борту летевшего из Антальи в Москву самолета произошла разгерметизация 20:09, Общество Суд арестовал банкира Гриба по делу отца полковника Захарченко 20:08, Общество Генпрокуратура объяснила повторную передачу Нидерландам данных по MH17 19:58, Политика МИД России вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН 19:56, Политика «Котлы террора»: с чем связано успешное наступление армии Башара Асада 19:49, Политика Авиакомпании пожаловались в ФАС на рост аэропортовых сборов 19:43, Бизнес После гибели ребенка в парке под Воронежем возбудили дело 19:40, Общество Трамп ограничил финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы 19:34, Политика Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства 19:20, Фотогалерея  Проблема на миллиард: как передать ценное имущество наследникам 19:11, Деньги Первый северокорейский туроператор в России оказался российским 19:01, Общество
Власти Москвы рассказали о планах модернизации ВДНХ за 22 млрд руб.
Бизнес, 22:27
0
Власти Москвы рассказали о планах модернизации ВДНХ за 22 млрд руб.

Для модернизации выставочного комплекса ВДНХ в Москве столичные власти намерены привлечь частные инвестиции на сумму 22 млрд руб. Об этом говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике.

Площадь выставочного комплекса после модернизации должна составить около более 320 тыс. кв. м. Помимо прочего на ВДНХ будет создан концертно-конгрессный комплекс вместимостью 4 тыс. человек. Площадь экспозиции в павильонах комплекса после модернизации должна составить 63 тыс. руб. Также на ВДНХ должны появиться дополнительные 2 тыс. мест для парковки.

Обязательным условием для частных инвесторов, как отметили власти Москвы, должно стать сохранение архитектурного облика ВДНХ. Концепцию модернизации комплекса разрабатывали шесть архитектурных бюро: SPEECH, Asadov Architectural bureau, Ginzburg Architects, ub.design, Аrch4 и Wall.

Весной 2017 года московские власти объявили о начале масштабной реконструкции ВДНХ. Площадь работ была оценена в 200 га. На территории комплекса б​ыло запланировано создание так называемого парка будущего, разработкой которого займется итальянская компания Pizzarotti & C. SpA.

Теги: Москва , ВДНХ , Инвестиции
Главное
В центре Брюсселя вооруженный ножом мужчина напал на военных Общество
Материалы по теме
Барельефы полувековой давности обнаружили при реставрации ВДНХ в Москве Общество
Фонтаны ВДНХ закроют на реставрацию летом 2017 года Общество
Парк будущего на ВДНХ построят создатели парижского Диснейленда Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку