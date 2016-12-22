Власти Москвы рассказали о планах модернизации ВДНХ за 22 млрд руб.

Для модернизации выставочного комплекса ВДНХ в Москве столичные власти намерены привлечь частные инвестиции на сумму 22 млрд руб. Об этом говорится в сообщении департамента города Москвы по конкурентной политике.
Площадь выставочного комплекса после модернизации должна составить около более 320 тыс. кв. м. Помимо прочего на ВДНХ будет создан концертно-конгрессный комплекс вместимостью 4 тыс. человек. Площадь экспозиции в павильонах комплекса после модернизации должна составить 63 тыс. руб. Также на ВДНХ должны появиться дополнительные 2 тыс. мест для парковки.
Обязательным условием для частных инвесторов, как отметили власти Москвы, должно стать сохранение архитектурного облика ВДНХ. Концепцию модернизации комплекса разрабатывали шесть архитектурных бюро: SPEECH, Asadov Architectural bureau, Ginzburg Architects, ub.design, Аrch4 и Wall.
Весной 2017 года московские власти объявили о начале масштабной реконструкции ВДНХ. Площадь работ была оценена в 200 га. На территории комплекса было запланировано создание так называемого парка будущего, разработкой которого займется итальянская компания Pizzarotti & C. SpA.