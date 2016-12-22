СМИ узнали о бегстве экс-премьера Таиланда в ОАЭ

Экс-премьер Таиланда ​Йинглак Чинават, не явившаяся на судебное заседание по делу о халатности, могла сбежать в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в партии экс-премьера.

Как утверждает источник, Чинават сбежала из страны еще в среду, 23 августа. Сейчас она находится «в безопасности» в Дубае.

До этого Bloomberg со ссылкой на тайское издание Matichon рассказал о другой версии бегства политика. Согласно этим данным, Чинават через территорию Камбоджи направилась в Сингапур.

Чинават обвиняется в халатности и попустительстве коррупции по делу о заключении сделок по экспорту риса из Таиланда в КНР. В рамках этой п​рограммы правительство закупало рис у крестьян по завышенным ценам и продавало за рубеж, дотируя таким образом сельское хозяйство. Экс-министра торговли Таиланда по этому же делу суд приговорил к 42 годам тюремного заключения.