В Генштабе рассказали о численности и тактике воюющих в Сирии боевиков

Совокупная численность боевиков двух крупнейших террористических группировок в Сирии — «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (обе запрещены в России) — составляет порядка 25 тыс. человек. Об этом на форуме «Армия — 2017» рассказал начальник главного управления Генштаба российских Вооруженных сил генерал-полковник Игорь Коробов, передает ТАСС.

По словам Коробова, наиболее боеспособной группировкой остается ИГ, в рядах которой сражаются около 9 тыс. человек. Силы ИГ в основном сосредоточены в центральной Сирии и на востоке, вдоль Евфрата, у границы с Ираком. Стратегически, как полагает российский Генштаб, ИГ рассматривает территорию Сирии как плацдарм для своей ближневосточной экспансии.

«В условиях проведения Россией и Сирией, а также возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалицией операций против этой группировки лидеры ИГИЛ стремятся не допустить уничтожения созданных на контролируемых ими территориях властных структур, являющихся, по их мнению, символом «исламского возрождения», — рассказал Коробов.

Формирования «Джебхат ан-Нусра», несмотря на то что их численность составляет порядка 15 тыс. человек, российский Генштаб поставил на второе место по боеспособности. В отличие от ИГ эта группировка ставит своей главной задачей не всемирный джихад, а свержение существующего сирийского режима.

Также Коробов рассказал об используемых боевиками тактиках боя, передает «РИА Новости». Так, часто исламисты применяют тактику «пчелиного роя». Ее цель — измотать силы противника, нанося неожиданные удары небольшими группами.

Для защиты боевики используют «очаговую оборону», создавая укрепленные районы, в которых отдельные здания связаны подземными ходами. По ним могут перемещаться боевики, осуществляться переброска оружия и перегруппировка сил.

Ранее в Генштабе подсчитали авиаудары, нанесенные российской авиацией по позициям боевиков с начала участия России в конфликте. Всего с 30 сентября 2015 года российские ВКС нанесли около 90 тыс. ударов и совершили более 28 тыс. боевых вылетов.