Киев пообещал до конца года подать в ВТО новый иск против России

Украинские власти до конца этого года подадут во Всемирную торговую организацию иск против России, касающийся поставок продукции сельского хозяйства. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявила заместитель министра экономического развития страны Наталья Микольская.

По ее словам, сейчас Киев завершает работу по подготовке иска по сельхозпродукции. По ее словам, обвинения в адрес России будут предъявлены по тем пунктам, где украинская сторона обладает наиболее убедительной доказательной базой.

Микольская подчеркнула, что это уже четвертый иск Украины против России в ВТО. «По железнодорожному оборудованию мы движемся, чтобы получить решение ВТО (по соответствующему иску. — РБК) до конца этого года», — отметила она.

Первый иск в ВТО против России Украина подала еще в октябре 2015 года. Он был связан с ограничением на поставки вагонов и железнодорожного оборудования с Украины. В ноябре того же года Киев пообещал подготовить иск, связанный с поставками сельскохозяйственной продукции на российский рынок.

В феврале Киев подал в ВТО очередной иск в связи с введением ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию через территорию России. Потери от решения Москвы в Минэкономразвития Украины оценили в $400 млн, а сокращение объема экспорта украинских товаров в страны Центральной Азии — в 38,3%.