Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме

Российские туристы, направляющиеся во Вьетнам, должны принимать во внимание зафиксированную в стране вспышку лихорадки Денге. Соответствующее предупреждение выпустил Ростуризм.

Ведомство сослалось на данные вьетнамского Минздрава, согласно которым 2017 год может стать самым неблагополучным с точки зрения эпидемиологической обстановки в регионе. Всего с начала года медики зафиксировали 80,5 тыс. случаев заболеваний лихорадкой Денге. От болезни умерли 24 человека. В Ростуризме отметили, что очагами заболевания стали популярные у туристов города Ханой, Хошимин и Дананг.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездки в Юго-Восточную Азию, учитывать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку», — говорится в заявлении.

Для того чтобы путешественники могли избежать заражения, Ростуризм рекомендовал им использовать индивидуальные средства защиты — противомоскитные сетки, закрывающую кожу одежду и репелленты. «Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры во Вьетнам и другие вышеуказанные страны, информировать своих клиентов о ситуации с лихорадкой Денге и необходимости использования индивидуальных средств защиты», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее летом стало известно о вспышке заболеваемости вирусом Коксаки на курортах Турции. 11 августа Ростуризм выпустил специальное предупреждение для россиян, отдыхающих на турецких курортах. В то же время в Минздраве Турции сообщения об эпидемии опровергли.

К 11 августа Роспотребнадзор получил порядка 500 жалоб на ухудшение самочувствия туристов. 17 августа Турция согласилась принять российских специалистов для оценки ситуации.