ГАЗ выплатит семьям убитых рабочих по 2,6 млн руб.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) выплатит по 2,6 млн руб. родственникам погибших на производстве рабочих, в убийстве которых обвиняется их сослуживец, сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

«Компания по коллективному договору обязуется выплатить каждой семье погибших работников по 585 тыс. руб. Дополнительно работодатель добровольно принял решение оказать материальную поддержку каждой семье погибших работников по 2 млн. руб.», — говорится в сообщении ведомства.



Кроме того, администрация завода пообещала организовать похороны погибших и компенсировать их родственникам расходы на погребение в размере 450 тыс. руб.

Работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести, работодатель выплатит по 1 млн. руб. «Необходимые материалы расследования подготовлены и переданы в Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования для назначения выплат от государства представителям погибших и пострадавшим работникам», — отмечается в сообщении ведомства.

Накануне, 24 августа, Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода арестовал мужчину, обвиняемого в тройном убийстве на территории автозавода, до 22 октября.



23 августа сотрудник автозавода с ножом напал на коллег, в результате от травм скончались три человека, еще двое получили ранения — тяжелой и легкой степени тяжести — когда пытались помешать злоумышленнику.



Как позднее заявили в Следственном комитете (СК), на преступление одного их сотрудников ГАЗа толкнули личные мотивы. По версии следствия, мужчина совершил нападение на почве ревности — он нанес ножевые ранения своей знакомой 1973 года рождения, а также еще двум работникам завода. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен.

По факту случившегося СК возбудил дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).