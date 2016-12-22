Леонтьев сравнил санкции Трампа против Венесуэлы с поведением Штирлица

Президент США Дональд Трамп ведет себя «как Штирлиц в тылу врага», считает пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Об этом он заявил РБК, комментируя введение Белым домом новых санкций против Венесуэлы.

Говоря о новых ограничениях, введенных Вашингтоном против Каракаса, Леонтьев заявил, что США сами же от них пострадают. «Своими действиями он [Трамп] просто разрушает американский рынок переработки нефти и приносит своей стране тяжелые проблемы», — сказал Леонтьев в пятницу, 25 августа.

По его словам, основная часть американских НПЗ построены для работы с тяжелой венесуэльской нефтью. «Такого сорта нефти на рынке больше нет. Свою собственную легкую нефть WTI США большей частью отправляет на экспорт. Что касается «Роснефти», то компания уже находится под санкциями и будет продолжать работать с Венесуэлой, несмотря на усиление санкций против нее», — заявил Леонтьев.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении финансовых санкций в отношении Венесуэлы. Ограничения, в частности, включают запрет на операции с новыми госбондами. Под запрет попали и транзакции с ценными бумагами нефтяной PDVSA и других госкомпаний.

Поводом для такого решения глава Белого дома назвал «действия диктаторского режима», подавление свободы слова, арест оппозиционеров и лишение людей доступа к продуктам и медицинским препаратам. Кроме того, в качестве основания для введения новых ограничений Вашингтон назвал «неэффективные методы управления экономикой и процветающее разворовывание национальных активов, которое привело Венесуэлу еще ближе к дефолту».

О планах ужесточить санкции против Венесуэлы накануне говорил вице-президент США Майк Пенс. Он пригрозил, что Соединенные Штаты продолжат применять свою «экономическую и дипломатическую мощь до той поры, пока демократия не восстановится в Венесуэле».

В июле Reuters, ссылаясь на два источника, сообщал о попытках «Роснефти» прийти с PDVSA к соглашению по обмену своих залоговых прав на акции американского нефтеперерабатывающего оператора Citgo на доли в нефтяных месторождениях и соглашение о поставке топлива. Источники агентства уточняли, что такой подход позволил бы избежать трудностей из-за возможных санкций США.

Если договоренность будет достигнута, российская компания начнет получать нефтепродукты от Citgo в качестве части оплаты за предоставленный кредит. Кроме того, «Роснефть» также получит доли в трех венесуэльских месторождениях в штате Сулия, доли в двух морских месторождениях природного газа.

Кроме того, при положительном исходе переговоров российская компания рассчитывает получить права на продажу венесуэльского конденсата (смесь жидких углеводородов, которые содержатся в месторождениях природного газа) с месторождения в Рио-Карибе. Предполагается также, что «Роснефти» будут переданы права на коммерциализацию доли «Роснефти» в добытой нефти со всех совместных проектов с PDVSA. Эти права позволят компании экспортировать свою долю.