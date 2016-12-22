Суд арестовал замгендиректора Северо-Западного филиала «Ростелекома»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 октября заместителя генерального директора Северо-Западного филиала «Ростелекома» Тимура Свирина по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщили РБК в пресс-службе судебной системы Санкт-Петербурга.

«В отношении Тимура Свирина, который подозревается в совершении преступления по ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября. На текущий момент в материалах дела есть достаточно оснований предполагать, что Свирин совершил коммерческий подкуп на сумму 1 млн руб.», — сказал собеседник РБК.

Как сообщает ТАСС, в настоящий момент Свирин находится в СИЗО № 1 («Кресты»). Обвинение Свирину пока не предъявляли. Правоохранительные органы также не делали официальных заявлений по поводу ареста Свирина.

В конце июля «Фонтанка» сообщала о том, что Свирина задержали в Петербурге после беседы с подрядчиком, который передал подозреваемому 2 млн руб.

По данным «Фонтанки», Свирина задержали 13 июля в Красногвардейском районе на Республиканской улице. По этому адресу находится офис компании «Северен-Телеком» — «дочки» «Ростелекома». Свирин с июня текущего года занимал пост гендиректора «Северен-Телекома». Замдиректором филиала «Ростелекома» Свирин стал в 2015 году.