На Кубани родным жертв аварии с автобусом выплатят по 1 млн руб.

Власти Краснодарского края выплатят семьям местных жителей, погибших при падении автобуса в море, по 1 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной администрации.

Решение о выплате принял губернатор Вениамин Кондратьев. «Губернатором края принято решение об оказании адресной материальной помощи семьям жителей Краснодарского края, погибшим в аварии», — говорится в сообщении. Также глава региона поручил местным властям оказать необходимую помощь в организации похорон жертв аварии.

В сообщении администрации края говорится, что в результате аварии погибли 17 человек. В то же время ранее власти Темрюкского района, где произошла авария, опубликовали список из 18 погибших. Позднее он был скорректирован, поскольку одного из работников — Михаила Сороколетова, которого сперва включили в перечень погибших, объявили пропавшим без вести.

Авария с автобусом, перевозившим рабочих компании «Таманьнефтегаз», произошла утром 25 августа в поселке Волна. Автобус выкатился на пирс и упал в море. По предварительным данным, причиной произошедшего стал отказ тормозов.

В ходе спасательных работ автобус был поднят. По последним данным, всего в нем находились порядка 50 человек. 15 человек после аварии были госпитализированы, состояние шести из них врачи оценивали как тяжелое.