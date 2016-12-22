Михалков предложил деятелям культуры оплачивать проекты Серебренникова

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил культурным деятелям, которые были готовы внести залог за режиссера Кирилла Серебренникова, оплачивать его творческие проекты. Об этом сообщает ТАСС.

«Если сумели собрать 68 млн на то, чтобы выкупить Серебренникова, так соберите ему деньги, дайте ему снимать и ставить то, что он хочет, не беря у государства. Возьми у тех, кто тебя защищает», — заявил Михалков.

«Ты можешь работать в государственном театре и ставить то, что могут смотреть люди, и параллельно работать в частном театре — и люди будут нести тебе копеечку», — отметил Михалков.

По его словам, надо сделать «котлеты отдельно, мухи отдельно». По мнению Михалкова, «воровал, не воровал — это одно, нравится или не нравится то, что он делает, — это другое дело». При этом Михалков подчеркнул, что надеется на невиновность режиссера.

Председатель Союза кинематографистов России добавил, что речь идет не о том, чтобы «запрещать». По его словам, если «85% налогоплательщиков относятся к этому (к творчеству Серебренникова) с неприятием, то это надо делать за свои деньги».

Ранее, 23 августа, защита Серебренникова предложила внести за режиссера залог в 68 млн руб. (сумма соответствует нанесенному ущербу). Также с таким предложением выступил ряд культурных деятелей. «Простите за каламбур, но он абсолютный бессребреник. И я готова внести любой залог, чтобы действительно великий человек не сидел в СИЗО», — заявляла издатель Ирина Прохорова.

За Серебренникова также были готовы поручиться директор Большого театра Владимир Урин, поп-певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Федор Бондарчук и другие деятели культуры. В поддержку режиссера также выступила Европейская киноакадемия, а драматург Иван Вырыпаев опубликовал открытое письмо в поддержку режиссера.

​Серебренникова задержали 22 августа в Санкт-Петербурге и доставили в Москву. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, речь идет о 68 млн руб., которые были выделены государством в 2011–2014 годах на реализацию культурного проекта «Платформа». Басманный суд Москвы 23 августа отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссер назвал обвинения в свой адрес несправедливыми.

Видео: РБК

«То, что мне пытаются вменить хищение, — абсолютно несправедливо. Сотрудников, которые отвечали за экономическую часть, я никогда ни в чем не подозревал и не обвинял, ни о каких злоупотреблениях с их стороны я не знаю», — отметил Серебренников. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов 25 августа сообщил РБК об обжаловании домашнего ареста Серебренникова.