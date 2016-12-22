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АЛРОСА выплатит 14 млн руб. родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров
Общество, 18:04
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АЛРОСА выплатит 14 млн руб. родным пропавших на руднике «Мир» шахтеров

Совет директоров алмазодобывающей компании АЛРОСА решил выплатить материальную помощь родным шахтеров, пропавших без вести при аварии на руднике «Мир». Об этом говорится в сообщении компании.

По решению совета, компания выделит на оказание материальной помощи 14,4 млн руб. «Оказать материальную помощь близким восьми лиц, пострадавших в аварии на подземном руднике «Мир» Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО) 04.08.2017 и не найденных в результате поисковых работ, на общую сумму 14,4 млн руб.», — говорится в сообщении. Решение о выплатах было принято единогласно.

Авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа. Вода прорвалась на подземные горизонты рудника, где в этот момент находился 151 шахтер. 143 человека удалось спасти, поиски еще восьми человек не дали результатов и были приостановлены.

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В МЧС 21 августа ситуацию на руднике назвали угрожающей. В ведомстве признали, что из-за большого количества скопившейся воды сохраняется угроза отказа насосов и обрушения свода. МЧС отметило, что вести спасательные работы в таких условиях запрещено по нормам безопасности.

Теги: АЛРОСА , Якутия , материальная помощь , рудник «Мир»
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