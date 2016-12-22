Суд оставил в силе штраф издательству «АСТ» за ошибки в атласах

Верховный суд России не будет пересматривать решение о законности штрафа в 100 тыс. руб. для издательства «АСТ» за ошибки в атласах и контурных картах для восьмого и девятого классов. Об этом сообщает РАПСИ.
Верховный суд также отказал издательству в передаче кассационной жалобы в судебную коллегию по экономическим ссорам. В начале мая девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа для издательства. Жалоба «АСТ» также была отклонена.
В ответ издательство выпустило официальное заявление, в котором пообещало обжаловать решение двух судебных инстанций. «Все вмененные издательству нарушения не являются грубыми согласно п. 11 ст. 19 федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и не повлекли за собой серьезных последствий», — указывалось в заявлении «АСТ». В издательстве считают, что выявленные нарушения являются незначительными и появились из-за технических погрешностей. В связи с этим в начале июля издательство подало кассационную жалобу в Верховный суд России.
В феврале текущего года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Росреестра о привлечении «АСТ» к административной ответственности. В ходе проверки Росреестр выявил ряд ошибок в атласах издательства. Так, использовалась неправильная аббревиатура «Рос.Фед». Границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем, КНДР и на перешейке Крымского полуострова были неточно показаны в атласах.
Также отсутствовала граница между Россией и США в Беринговом проливе. Кроме того, не была нанесена граница полярных владений России, а также расположенные на границе острова Белый и Виктория. Границы Москвы также были показаны неточно. Всего специалисты Росреестра выявили более 60 ошибок. В Росреестре отметили, что наименование географических объектов охраняется государством, а их произвольная замена или искажение влечет за собой административную ответственность.