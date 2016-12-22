Стивен Кинг запретил Трампу смотреть «Оно» и «Мистер Мерседес»

Американский писатель Стивен Кинг запретил президенту США Дональду Трампу смотреть снятые по мотивам его произведений фильм «Оно» и сериал «Мистер Мерседес». Соответствующее обращение к американскому лидеру писатель опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом Кинг ответил на то, что ранее Трамп заблокировал его на своей странице в Twitter.

«Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. Теперь я запрещаю ему смотреть «Оно» или «Мистер Мерседес». Никаких больше клоунов, Дональд», — заявил Кинг.

В середине июня писатель рассказал, что американский лидер внес его в черный список, поэтому он больше не может читать Twitter президента.

В июне Кинг заявил в своем Twitter, что нынешний президент США похож на «15-летнего импульсивного вспыльчивого подростка», который получил права на вождение 18-колесного грузовика.

В мае 2016 года Стивен Кинг в составе более 450 американских писателей подписал онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на должность президента США. В петиции, которую опубликовали на сайте IPetitions, говорилось, что Трамп оскорбляет женщин и представителей различных меньшинств, запугивает своих противников и апеллирует к «самым низменным и агрессивным элементам в обществе». По мнению авторов петиции, деньги и слава не гарантируют человеку возможность руководить армией и представлять граждан страны.

Сериал «Мистер Мерседес» снят по мотивам книги Стивена Кинга. Премьера первого сезона состоялась 11 августа 2017 года. Сериал повествует об отставном полицейском Билле Ходжесе, который возвращается к работе из-за не дающего ему покоя нераскрытого дела, убийства 16 человек. Убийца готовит новое преступление, и речь идет уже не о десятках, а о сотнях людей.

Ремейк фильма «Оно» (ранее вышел в 1990 году), снятый по мотивам одноименной книги Кинга, должен выйти в сентябре 2017 года. По сюжету в американском городке начинают пропадать дети. Несколько ребят сталкиваются со своими страхами, и им приходится помериться силами со злобным духом клоуна Пеннивайза.