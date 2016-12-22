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Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани
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Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани
Общество, 17:08
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Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани

Администрация Темрюкского района Краснодарского края опубликовала список погибших при падении автобуса с рабочими в море в поселке Волна. Итоговый список насчитывает 18 фамилий.

В списке указаны имена жертв трагедии и их года рождения. Ранее сообщалось о 17 погибших в результате аварии. Еще 15 человек были госпитализированы после спасения.

Автобус с рабочими, занимавшимися постройкой пирса, упал в море в поселке Волна утром 25 августа. По предварительной версии, причиной этому стал отказ тормозов. Автобус проехал несколько сотен метров, выехал на пирс и упал в воду.

Спасательная операция на месте падения автобуса в море. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Упавший в море автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз». Всего в автобусе находились более 40 человек. Достать из воды удалось 27 из них, 15 человек были госпитализированы. По словам медиков, шестеро из них при поступлении в больницу находились в тяжелом состоянии. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: ДТП , автобус , Краснодарский край
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