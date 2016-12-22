Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани

Администрация Темрюкского района Краснодарского края опубликовала список погибших при падении автобуса с рабочими в море в поселке Волна. Итоговый список насчитывает 18 фамилий.
В списке указаны имена жертв трагедии и их года рождения. Ранее сообщалось о 17 погибших в результате аварии. Еще 15 человек были госпитализированы после спасения.
Автобус с рабочими, занимавшимися постройкой пирса, упал в море в поселке Волна утром 25 августа. По предварительной версии, причиной этому стал отказ тормозов. Автобус проехал несколько сотен метров, выехал на пирс и упал в воду.
Упавший в море автобус перевозил рабочих компании «Таманьнефтегаз». Всего в автобусе находились более 40 человек. Достать из воды удалось 27 из них, 15 человек были госпитализированы. По словам медиков, шестеро из них при поступлении в больницу находились в тяжелом состоянии. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело.