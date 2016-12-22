Защита Серебренникова обжаловала его домашний арест

Защита режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обжаловала его домашний арест. Об этом РБК сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Адвокат Серебренникова также уточнил агентству «Интерфакс», что намерен просить суд о смягчении меры пресечения. «Мы будем просить любую меру, не связанную с лишением свободы», — пояснил он.

​​Получение жалобы от защиты Серебренникова подтвердили и в Басманном суде. «В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Харитонова, представляющего интересы Серебренникова на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявила Царева. При этом она уточнила, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Под домашний арест режиссер был отправлен 23 августа по требованию Следственного комитета. Согласно решению суда, Серебренников должен оставаться под домашним арестом до 19 октября.

В соответствии с условиями ареста режиссер не имеет права без письменного разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвоката и родителей, и пользоваться телефоном и интернетом — за исключением необходимости вызывать экстренную службу. При этом Серебренников, работающий над постановкой спектакля «Нуреев» в Большом театре, сможет посещать театр с письменного разрешения органов следствия.

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа. Следователи обвиняют его в хищении субсидии, выделенной государством. По версии следствия, с 2011 по 2014 год при реализации проекта «Платформа» Серебренников и сотрудники его «Седьмой студии» похитили порядка 68 млн руб.