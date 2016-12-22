Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,45 58,89 EUR Нал. 70,26 69,56 USD Бирж. 58,96 -0,20 EUR Бирж. 69,86 +0,02 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1980,51 +0,36% РТС 1058,32 +0,80% Brent 52,62 +0,94% DJIA 21892,35 +0,50% Nasdaq 6299,14 +0,44% FTSE 7430,16 +0,31%
Защита Серебренникова обжаловала его домашний арест
Лента новостей
Власти опубликовали список погибших при падении автобуса в море на Кубани 17:08, Общество Инвесторы повысили риски на бумаги крупных частных банков 17:07, Финансы Владелец «Р-Фарма» стал соучредителем разработчика робота-повара 16:48, Технологии и медиа Защита Серебренникова обжаловала его домашний арест 16:34, Общество В Забайкалье родители подали в суд на не распознавших рак у дочери врачей 16:28, Общество Съемки «Лета» Серебренникова остановят из-за ареста режиссера 16:25, Общество Нетаньяху рассказал о подаренных Путиным страницах священной книги 16:16, Политика Глава МИД Польши обвинил президента Франции в незнании Восточной Европы 16:02, Политика Следственный комитет возбудил дело об убийстве депутата в Чечне 16:01, Политика Генерал ФСО заявил о новом участнике борьбы с вредителями в Кремле 16:01, Общество УЕФА впервые назвал лучшего игрока Лиги Европы в сезоне 15:56, Спорт «Дочки» НОВАТЭКа выиграли право разработки крупных месторождений газа 15:43, Бизнес О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 15:42, Партнерский материал При нападении на мечеть в Афганистане погибли 14 человек 15:41, Общество Bloomberg назвал главу МЭР Орешкина «новым фаворитом Путина» 15:36, Политика СКР установил причину смерти дежурившего на месте убийства Немцова 15:29, Политика «Интерфакс» сообщил об убийстве депутата парламента Чечни 15:26, Политика Avito назвал число сдающихся посуточно квартир в городах-миллиониках 15:15, Недвижимость Кадыров рассказал о спасении российских детей из Ирака 15:04, Общество В Австрии задержали девять входивших в ОПГ чеченцев-беженцев 15:03, Общество Телеканал НТВ назвал справедливым приговор напавшему на журналиста 14:58, Общество Синдикация кредита на покупку доли в «Роснефти» затормозила из-за санкций 14:56, Бизнес Рогозин объявил о переходе от «Протонов-М» к производству «Ангары» 14:52, Технологии и медиа Непогода привела с снижению производства вина во Франции на 17% 14:49, Экономика В Ростуризме заявили о вывозе туристов Ted Travel из Антальи 26 августа 14:42, Общество «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы 14:37, Спорт Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства 14:27, Общество Глава Генштаба назвал ситуацию в Сирии в 2015 году опасной для России 14:18, Политика
Защита Серебренникова обжаловала его домашний арест
Общество, 16:34
0
Защита Серебренникова обжаловала его домашний арест

Защита режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обжаловала его домашний арест. Об этом РБК сообщил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Адвокат Серебренникова также уточнил агентству «Интерфакс», что намерен просить суд о смягчении меры пресечения. «Мы будем просить любую меру, не связанную с лишением свободы», — пояснил он.

​​Получение жалобы от защиты Серебренникова подтвердили и в Басманном суде. «В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката Харитонова, представляющего интересы Серебренникова на постановление суда об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявила Царева. При этом она уточнила, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Под домашний арест режиссер был отправлен 23 августа по требованию Следственного комитета. Согласно решению суда, Серебренников должен оставаться под домашним арестом до 19 октября.

В соответствии с условиями ареста режиссер не имеет права без письменного разрешения следователя общаться с кем-либо, кроме адвоката и родителей, и пользоваться телефоном и интернетом — за исключением необходимости вызывать экстренную службу. При этом Серебренников, работающий над постановкой спектакля «Нуреев» в Большом театре, сможет посещать театр с письменного разрешения органов следствия.

Следствие по Гоголю: дело Серебренникова в постановке РБК
Общество

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа. Следователи обвиняют его в хищении субсидии, выделенной государством. По версии следствия, с 2011 по 2014 год при реализации проекта «Платформа» Серебренников и сотрудники его «Седьмой студии» похитили порядка 68 млн руб.

Теги: суд , домашний арест , Кирилл Серебренников
Главное
Следственный комитет возбудил дело об убийстве депутата в Чечне Политика
Материалы по теме
Режиссер Вырыпаев опубликовал письмо в поддержку Серебренникова Общество
Европейские киноакадемики призвали «немедленно» освободить Серебренникова Общество
«Землетрясение в культурном мире»: зарубежные СМИ о деле Серебренникова Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку