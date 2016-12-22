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Съемки «Лета» Серебренникова остановят из-за ареста режиссера
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Съемки «Лета» Серебренникова остановят из-за ареста режиссера
Дело Серебренникова, 16:25
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Съемки «Лета» Серебренникова остановят из-за ареста режиссера

Съемки посвященного музыканту Виктору Цою фильма «Лето» Кирилла Серебренникова приостановят из-за домашнего ареста режиссера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера фильма Илью Стюарта.

По словам продюсера, съемочный процесс заморозят после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать с режиссером и по его «заметкам».

Стюарт отметил, что фильм Серебренникова не могут доснять без его участия, так как он является режиссером и близким другом съемочной группы. «Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров. Мы благодарим всех друзей и коллег за невероятную поддержку в эти дни», — добавил продюсер.

Стюарт выразил надежду, что фильм «Лето» всё же доснимут.

«Все наши мысли с Кириллом Семеновичем [Серебренниковым]», — подытожил он.​

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Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова сотрудники СК задержали 22 августа в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, где он остановился, приехав на съемки. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация хищения в особо крупном размере). Дело касается хищения средств в размере не менее 68 млн руб., выделенных государством в 2011–2014 годах на реализацию культурного проекта «Платформа». Серебренников отрицает свою вину.

23 августа Басманный суд Москвы поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. При согласии следователя ему предоставят возможность посещать театр для работы.

О начале съемок фильма «Лето» Серебренников заявил 27 июля. Фильм повествует о молодости петербургского рок-музыканта Виктора Цоя. В апреле режиссер сообщил ТАСС, что картина будет основываться на малоизвестных фактах биографии Цоя. По его словам, это не будет байопиком о всей жизни музыканта.

Теги: арест , съемки , Кирилл Сереберенников , фильм «Лето»
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