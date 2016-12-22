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Нетаньяху рассказал о подаренных Путиным страницах священной книги
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Нетаньяху рассказал о подаренных Путиным страницах священной книги
Политика, 16:16
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Нетаньяху рассказал о подаренных Путиным страницах священной книги

Во время встречи в Сочи 23 августа Владимир Путин подарил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху фрагмент религиозной книги Танах. Об этом говорится на русскоязычной странице израильского премьера в Facebook.

Российский президент вручил Нетаньяху копию фрагмента из священной для иудаизма — книги Танах. Это отрывок из книги с комментариями средневекового толкователя Танаха Раши. Израильский премьер подчеркнул ценность подарка, отметив, что этот фрагмент был напечатан «впервые в истории с комментариями Раши».

«Я передам подарок в Национальную библиотеку. Я признателен президенту Путину за дружбу и важное сотрудничество между нами!» — заявил Нетаньяху.

Это не первый раз, когда российский президент дарит израильскому премьеру книгу. Так, во время встречи в марте Путин подарил Нетаньяху напечатанный в 1526 году в Италии на тосканском языке экземпляр книги «Иудейская война» античного историка Иосифа Флавия. «Книгу, вероятно, напечатали вскоре после того, как был изобретен печатный станок. Она очень важна для нашего исторического наследия. Я действительно ценю этот дар», — прокомментировал тогда подарок Путина израильский лидер (цитата по «РИА Новости»). Еще раньше Нетаньяху получил в дар от России письмо одного из основателей Израиля и его первого премьера Давида Бен-Гуриона.

На встрече в Сочи 23 августа одной из основных тем беседы лидеров России и Израиля стала ситуация на Ближнем Востоке и борьба с запрещенной в России группировкой «Исламское государство». В числе прочих вопросов Путин и Нетаньяху обсудили предотвращение каких-либо столкновений российской авиации и израильских ВВС в небе над Сирией.

Теги: Владимир Путин , подарок , Беньямин Нетаньяху
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